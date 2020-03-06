В Собинском районе директор магазина присвоил более ста тысяч рублей

6 Март 2020 2020-03-06T11:34:44+03:00

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Уголовное дело возбуждено в отношении тридцатичетырехлетнего жителя города Лакинск, которого правоохранители подозревают в растрате. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, мужчина работал директором офиса продаж салона сотовой связи. За три месяца - с ноября прошлого года и по январь этого - предприимчивый руководитель присвоил более 130 тысяч рублей. Как оказалось, он торговал сотовыми телефонами и аксессуарами, минуя кассовый аппарат. Недостачу обнаружили в ходе инвентаризации, после этого и поступило заявление в полицию. Свою вину житель Собинского района признал.

ИСТОЧНИК KP.RU