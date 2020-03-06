2020-03-06T11:10:45+03:00
Происшествия

В Пенкино нерестящихся рыб травили противогололедным реагентом

На берегу заводи вываливали песко-соляную смесь
Вероника ПАНИНА
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Владимирская природоохранная прокуратура спасла нерестящихся рыб и из потомство. Прокурорская проверка выяснила, что на берегу заводи Букля около Пенкино на двух земельных участках, которыми распоряжалось АО «ДЭП №7», сваливали соль и песко-соляную смесь.

Заводь Букля входит в перечень нерестовых участков Волжско-Каспийского бассейна, то есть считается водоемом, имеющим особо ценное рыбохозяйственное значение. Туда по весне приходят на нерест рыбы из местных рек. Для нереста, естественно, нужна особо чистая вода. А предприятие сваливало на берегу мешки песко-соляной смеси и вываливало прямо на землю противогололедную соль. Все это размывалось дождями и талыми водами и стекало прямо в заводь, на нерестящизхся рыб.

За все это в отношении АО «ДЭП №7» и его руководителя владимирским природоохранным прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности).

Также руководителю общества внесено представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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