В Боголюбово ночью горели два жилых дома

6 Март 2020 2020-03-06T10:44:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Дом №94 на улице Фрунзе загорелся после полуночи 6 марта. В 11 минут второго житель соседнего СНТ увидел огоно и вызвали пожарных, но к тому времени уже вовсю полыхало. Когда сотрудники МЧС приехали на место, оказалось, что огонь уже перекинулся на соседний дом, №96. Первый дом уже был полностью охвачен огнем, у второго полыхала кровля.

Тот же человек, который позвонил спасателям, еще до прибытия пожарных машин сумел вывести из горящих домов обоих их пожилых обитателей. Благодаря ему никто не пострадал. Спасатели сумели остановить распространение огня, чтобы он не перекинулся на соседние дома, тоже деревянные. Через 20 минут пожар был локализован на площади 270 квадратных метров, еще через 15 минут ликвидирован открытый огонь.

Предварительная причина возникновения пожара - замыкание проводки. Пожилые жильцы обоих домов временно переехали к родственникам.

Пожар тушили 26 человек и 7 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU