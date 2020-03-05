Иностранец отделался штрафом за взятку инспектору ГИБДД

5 Март 2020 2020-03-05T16:38:53+03:00

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20 августа 2019 года в Ковровском районе инспектор ГИБДД остановил автомобиль, за рулем которого находился гражданин Армении. Мужчина нарушил правила перевозки грузов, за что полицейский решил составить на него протокол. Иностранец попытался дать взятку инспектору. В каком размере, не указывается, но менее 10 тысяч рублей. Но страж порядка не взял. Нарушителя задержали. Суд назначил армянину наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU