В Киржаче за дачу взятки полицейскому осудили жителя Копейска

5 Март 2020 2020-03-05T16:24:27+03:00

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28-летний житель Копейска Челябинской области получил год условно за дачу взятки полицейскому. Парня задержали в качестве очевидца грабежа в октябре 2019 года. В отделе полиции молодой человек попросил отпустить его за вознаграждение. Он положил 20 тысяч рублей правоохранителю на стол под блокнот. Но денег полицейский не взял. В итоге парень получил год условно.

ИСТОЧНИК KP.RU