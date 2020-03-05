В Киржаче за дачу взятки полицейскому осудили жителя Копейска
Молодой человек положил правоохранителю 20 тысяч рублей на стол под блокнот
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28-летний житель Копейска Челябинской области получил год условно за дачу взятки полицейскому. Парня задержали в качестве очевидца грабежа в октябре 2019 года. В отделе полиции молодой человек попросил отпустить его за вознаграждение. Он положил 20 тысяч рублей правоохранителю на стол под блокнот. Но денег полицейский не взял. В итоге парень получил год условно.
ИСТОЧНИК KP.RU