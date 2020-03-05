Центр Владимира заволокло черным дымом
Пожар произошел в пойме Клязьмы
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Владимирцы, находящиеся в центре города, забили тревогу: все объято черным дымом и сильно пахнет резиной.
- Пожар произошел в пойме Клязьмы в районе Городского пляжа, около трассы для проведения соревнований по мотокроссу. Там загорелись автомобильные покрышки. Площадь пожара - 25 квадратных метров. На месте работают 6 человек и 2 автоцистерны, - рассказала Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы регионального управления МЧС.
Сейчас пожар уже потушен.
ИСТОЧНИК KP.RU