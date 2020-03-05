Жительница Собинки 13 раз ударила ножом 16-летнюю девушку
Жительница Собинки признана виновной в покушении на убийство несовершеннолетней.
Следствие и суд установили, что 21 июля пошлого года 42-летняя женщина оказалась в компании, где находилась 16-летняя девушка. Они выпивали и поссорились. Женщина схватилась за нож и нанесла девушке 13 ножевых ранений.
Как рассказали в СУ СКР по Владимирской области, подруга пострадавшей вызвала на место «скорую», благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, жизнь 16-летней девушки была спасена.
Собинский городской суд приговорил женщину к шести годам тюрьмы.
С пострадавшей девушкой будут работать органы системы профилактики. А органы опеки и попечительства проследят за судьбой 15-летнего сына обвиняемой.
ИСТОЧНИК KP.RU