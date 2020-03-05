2020-03-05T15:47:27+03:00
Происшествия

Жительница Собинки 13 раз ударила ножом 16-летнюю девушку

За покушение на убийство она получила шесть лет тюрьмы
Виктория СУХОВА
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Жительница Собинки признана виновной в покушении на убийство несовершеннолетней.

Следствие и суд установили, что 21 июля пошлого года 42-летняя женщина оказалась в компании, где находилась 16-летняя девушка. Они выпивали и поссорились. Женщина схватилась за нож и нанесла девушке 13 ножевых ранений.

Как рассказали в СУ СКР по Владимирской области, подруга пострадавшей вызвала на место «скорую», благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, жизнь 16-летней девушки была спасена.

Собинский городской суд приговорил женщину к шести годам тюрьмы.

С пострадавшей девушкой будут работать органы системы профилактики. А органы опеки и попечительства проследят за судьбой 15-летнего сына обвиняемой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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