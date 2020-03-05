Во Владимире пройдут чемпионат и первенство ЦФО по спортивной гимнастике

5 Март 2020 2020-03-05T15:36:25+03:00

В турнире примут участие около 150 спортсменов из 24 городов ЦФО

Изменить размер текста: A A

Чемпионат и первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров и юношей пройдет на базе владимирской МБУ «СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева» с 10 по 13 марта.

Парад открытия соревнований намечен на 10 марта, 13:00.

В общей сложности в турнире примут участие около 150 спортсменов из 24 городов Центрального Федерального округа.

11 марта состоятся квалификационные соревнования и финал командного первенства среди мужчин. 12 марта будут проходить финальные соревнования в многоборье. 13 марта состоятся финалы в отдельных видах многоборья.

ИСТОЧНИК KP.RU