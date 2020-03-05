2020-03-05T14:57:30+03:00
Общество

В УФСИН по Владимирской области назначили нового начальника

Алексей Гиричев приехал в регион из Воронежской области
Виктория СУХОВА
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фото предоставлено пресс-службой УФСИН по Владимирской областифото предоставлено пресс-службой УФСИН по Владимирской области
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Президент Владимир Путин назначил начальником УФСИН России по Владимирской области Алексея Гиричева.

Новый руководитель Алексей Иванович Гиричев родился 3 августа 1975 года в городе Калаче Воронежской области. Окончил Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации, Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации, Академию права и управления ФСИН России.

Службу в уголовно-исполнительной системе начал в 1996 году в должности младшего инспектора следственного изолятора, занимал различные должности в учреждениях уголовно-исполнительной системы Иркутской области. В феврале 2011 года возглавил управление собственной безопасности ГУФСИН России по Иркутской области, в 2015 году был назначен на должность заместителя начальника данного территориального органа, а в 2016 году стал первым заместителем начальника иркутского ГУФСИН. В марте 2018 года был назначен на должность начальника УФСИН России по Воронежской области.

Алексей Гиричев награжден ведомственными наградами, среди которых серебряная медаль «За доблесть», медаль «За усердие» II степени, медаль «За усердие в службе» I степени, почетная грамота директора ФСИН России, серебряная и золотая медали «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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