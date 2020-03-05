Cтилист Александр Рогов преобразит жительницу Суздаля
Стилист Александр Рогов вновь посетит Владимирскую область. На этот раз он готов преобразить жительницу Суздаля.
Шанс попасть в шоу есть у каждой. Главное, заполнить анкету на сайте телеканала СТС, интересно рассказать о себе. Александр Рогов выберет ту, чья история покажется ему наиболее интересной.
Ведущий заглянет в гости суздальчанки, разберёт гардероб, а после отправится в местные магазины. Подобрать уникальные образы для участницы шоу помогут местные бьюти-специалисты, которых лично выбирал Александр Рогов.
Напомним, Александр Рогов уже приезжал во Владимир, где преобразил Александру Лифанову.
ИСТОЧНИК KP.RU