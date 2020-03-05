Cтилист Александр Рогов преобразит жительницу Суздаля

5 Март 2020 2020-03-05T14:29:47+03:00

У любой горожанки есть шансы заявить о себе

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Стилист Александр Рогов вновь посетит Владимирскую область. На этот раз он готов преобразить жительницу Суздаля.

Шанс попасть в шоу есть у каждой. Главное, заполнить анкету на сайте телеканала СТС, интересно рассказать о себе. Александр Рогов выберет ту, чья история покажется ему наиболее интересной.

Ведущий заглянет в гости суздальчанки, разберёт гардероб, а после отправится в местные магазины. Подобрать уникальные образы для участницы шоу помогут местные бьюти-специалисты, которых лично выбирал Александр Рогов.

Напомним, Александр Рогов уже приезжал во Владимир, где преобразил Александру Лифанову.

ИСТОЧНИК KP.RU