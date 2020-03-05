Во Владимирской области пациенты, перенесшие инсульт, инфаркт и операции на сердце, получат бесплатные лекарства

5 Март 2020 2020-03-05T13:35:16+03:00

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С этого года пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, инсульт и операции на сердце, смогут в течение года получать бесплатные лекарства в амбулаторных условиях. На это из федерального бюджета выделили более 140 млн рублей.

– Если раньше пациенты после инсультов и операций на сердце обеспечивались бесплатными лекарствами только в период нахождения в стационаре, то теперь они будут получать препараты и при амбулаторном лечении. Что касается пациентов, перенесших инфаркт миокарда, они имели право на бесплатное лекарственное обеспечение в течение полугода. Сейчас этот срок увеличен до года, – подчеркнула начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности департамента здравоохранения Нелли Зиновьева.

В этом году расходы региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» составят 351,9 млн рублей. Основные средства – 203,6 млн рублей – будут направлены на оснащение регионального сосудистого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU