2020-03-05T13:26:02+03:00
Общество

Московский Музей Победы посвятил новую радиолекцию вязниковскому поэту Алексею Фатьянову

Гостей музея ждет рассказ о биографии поэта
Виктория СУХОВА
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Музей Победы продолжает цикл программ «Песни Победы». Новая радиопередача прозвучит в музее 5 марта. Она будет посвящена творчеству Алексея Фатьянова и приурочена к его дню рождения.

Каждый час с 10:00 до 19:00 гостей музея ждет рассказ о биографии поэта. В течение всего дня будут звучать его песни о Великой Отечественной войне. Для посетителей прозвучат, написанные в годы Великой Отечественной войны шлягеры: «Соловьи», «Баллада о Матросове», «Давно мы дома не были» и многие другие песни.

Проект «Песни Победы» рассказывает о композиторах, поэтах и артистах в чьем творчестве нашла отражение тема Великой Отечественной войны. Первая лекция состоялась в Музее Победы 13 апреля 2018 года и была посвящена Александру Александрову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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