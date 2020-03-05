«Золотые ворота» ждет масштабная реставрация

5 Март 2020 2020-03-05T13:22:10+03:00

Она обойдется почти в 10 миллиона рублей

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Владимиро-Суздальский музей-заповедник объявил тендер на реставрацию «Золотых ворот». Реставраторам предстоит провести обследование памятника XII века, обновить инженерные коммуникации, установить защиту от молний и организовать контроль влажности и температуры в помещении. Кроме того, купол надвратной церкви снова позолотят, а для фасада здания подготовят проект реставрации.

Победитель конкурса станет известен 25 марта. Контракт обойдется в 9,8 миллионов рублей. Реставрация будет проведена на собственные деньги музея-заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU