Владимирское отделение «Единой России» начала процедуру праймериз

5 Март 2020 2020-03-05T12:59:49+03:00

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Владимирское городское отделение партии «Единая Россия» начала принимать документы от будущих кандидатов на выборы в горсовет. Прием документов будет идти с 2 марта по 6 мая. С 5 апреля по 20 мая потенциальных кандидатов от «Единой России» ждут дебаты. Выбирать кандидатов от партии предстоит 31 мая, в единый день предварительного голосования. Ответственным за праймериз «Единой России» назначен секретарь городского отделения «Единой России» Николай Питиримов — депутат владимирского горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU