Во Владимирской области ликвидируют несанкционированные свалки в трех районах
На их закрытие выделены федеральные средства
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В этом году в регионе пройдет "зачистка" несанкционированных свалок. Речь идет о свалках в Оргтруде, Петушках и Селивановском районах. Эти земли ждет рекультивация.
- На ликвидацию свалок в 2019 году были получены федеральные средства в рамках нацпроекта "Чистая страна" - 122 миллиона рублей, - рассказала Екатерина Петрова, заместитель директора департамента природопользования. - В этом году должна начаться активная работа по устранению свалок.
ИСТОЧНИК KP.RU