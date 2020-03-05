Во Владимирской области ликвидируют несанкционированные свалки в трех районах

5 Март 2020 2020-03-05T12:44:49+03:00

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В этом году в регионе пройдет "зачистка" несанкционированных свалок. Речь идет о свалках в Оргтруде, Петушках и Селивановском районах. Эти земли ждет рекультивация.

- На ликвидацию свалок в 2019 году были получены федеральные средства в рамках нацпроекта "Чистая страна" - 122 миллиона рублей, - рассказала Екатерина Петрова, заместитель директора департамента природопользования. - В этом году должна начаться активная работа по устранению свалок.

ИСТОЧНИК KP.RU