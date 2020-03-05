Житель Гусь-Хрустального разослал интимные фото 17-летней подруги ее знакомым

5 Март 2020 2020-03-05T12:33:55+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Гусь-Хрустального за нарушение неприкосновенности частной жизни человека.

По данным следствия, 1 января молодой человек был на квартире у своей 17-летней знакомой. Девушка уснула, а парень, воспользовавшись случаем, сделал фотографии интимного характера на ее телефон и разослал их друзьям девушки «Вконтакте».

Молодой человек признал вину в содеянном, Следком инициировал профилактику семьи, в которой воспитывается девушка. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU