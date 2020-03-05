Житель Гусь-Хрустального разослал интимные фото 17-летней подруги ее знакомым
Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Гусь-Хрустального за нарушение неприкосновенности частной жизни человека.
По данным следствия, 1 января молодой человек был на квартире у своей 17-летней знакомой. Девушка уснула, а парень, воспользовавшись случаем, сделал фотографии интимного характера на ее телефон и разослал их друзьям девушки «Вконтакте».
Молодой человек признал вину в содеянном, Следком инициировал профилактику семьи, в которой воспитывается девушка. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU