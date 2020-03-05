Во Владимире прозвучат симфонические рок-хиты от ROCKESTRALIVE

5 Март 2020 2020-03-05T12:37:30+03:00

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13 марта во Владимир вновь приедет симфонический оркестр RockestraLive. В программе концерта - самые любимые и узнаваемые рок-хиты мировой музыки, плюс - совершенно новая программа v3.0! RockestraLive – молодой и энергичный оркестр, успевший зарекомендовать себя и среди поклонников рока, и сторонников классики, и любителей альтернативной музыки. В составе оркестра профессионалы, выпускники Московской консерватории и Российской академии музыки им. Гнесиных, музыканты ведущих российских оркестров. Скрипки, трубы, виолончели звучат, гармонично сливаясь с бас-гитарой и барабанами.

В концертную программу включены новые композиции групп Deep Purple, Queen, Rammstein, AC/DC, Metallica, Scorpions, Linkin Park, Bon Jovi, Evanescence, The Animals, Led Zeppellin, Kiss и др. Все рок-хиты прозвучат в живом исполнении.

На концерт можно приходить всей семьей: дети танцуют, а взрослые погружаются в мир приятных воспоминаний подросткового бунта.

Концерт пройдет 13 марта в 18.30 во владимирской филармонии. Билеты в кассах и онлайн.

12+

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ИСТОЧНИК KP.RU