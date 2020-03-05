Ковровчанин напал на знакомого, приревновав его к жене

5 Март 2020 2020-03-05T10:49:06+03:00

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В начале июля прошлого года житель города оружейников принимал у себя дома на Северном проезде приятеля. Знакомые душевно отдыхали, выпивали, за столом с ними сидела и гражданская жена хозяина. Владельцу квартиры не понравилось, что гость оказывает его даме знаки внимания. Приревновав, он сходил за ножом и в коридоре ударил приятеля в грудь, живот, а когда тот попытался убежать – в спину. К счастью, пострадавший выжил, хотя нанесенные ему раны врачи оценили как тяжкий вред здоровью. Нападавший, уже совершавший похожие преступления, вину признал и Ковровский городской суд, признав его виновным, отправил его в колонию строгого и на три с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU