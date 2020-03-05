За зиму во Владимире заделали литым асфальтом 1675 ям на дорогах

5 Март 2020 2020-03-05T10:19:29+03:00

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Дороги во Владимире в таком состоянии, что ремонтировать их приходится круглый год. Благо, существует технология с использованием литой асфальтобетонной смеси, которая позволяет вести работы даже при отрицательных температурах и большой влажности, чуть ли не в снег и дождь. Правда, пока она применяется не так давно, и насколько долговечным окажется такой ремонт, судить трудно.

За прошедшую зиму, с декабря по февраль, во Владимире литым асфальтобетоном было заделано 1675 ям на дорогах общей площадью 1720 квадратных метров, то есть каждая отдельная яма - чуть больше метра. В частности, 3 марта отремонтировано 55 повреждений проезжей части на ул. Луначарского, Менделеева, Сакко и Ванцетти, Садовой и Усти-на-Лабе.

От обычного асфальта литая смесь отличается повышенным содержанием битума и минерального порошка, что увеличивает прочность материала и исключает необходимость ее укатки катком. Теперь, с наступлением весны, дороги начнут ремонтировать струйно-инъекционным методом - дорожные ямы заполняются мелким щебнем, предварительно обработанным битумной эмульсией.

ИСТОЧНИК KP.RU