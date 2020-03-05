2020-03-05T10:14:04+03:00
Общество

Владимирская область попала в число регионов с большим количеством случаев бешенства

Только в прошлом году было зафиксировано 122 случая нападения больного животного на людей
Виктория СУХОВА
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ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» бьет тревогу. Только в феврале этого года в России зафиксировано 167 случаев бешенства.

Наибольшее количество случаев выявлено в Саратовской, Московской, Смоленской, Самарской, Тамбовской, Челябинской, Владимирской, Оренбургской, Тверской областях, в Красноярском крае, а также в Республиках Хакасия и Татарстан.

По данным областного управления Роспотребнадзора, за прошлый год число укушенных людей дикими животными составляет 122 случая, среди них – 34 ребенка. Для сравнения, в 2018 году было зарегистрировано 116 укусов дикими животными, среди них – 30 детей.

Ухудшению ситуации по бешенству способствует увеличение беспризорных собак и кошек. Из диких животных активным переносчиком бешенства (80% случаев) на территории России является лиса; енотовидная собака - 14%; волки - 1%. На остальные виды диких животных, преимущественно семейства псовых, куньих и отряда грызунов приходится 4-5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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