2020-03-05T09:29:10+03:00
Общество

Три жительницы Владимира отпразднуют в марте столетний юбилей

Абсолютное большинство среди юбиляров составляют женщины – их 150.
Виктория СУХОВА
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В марте 175 жителей региона, отмечающих 90, 95 и 100-летний юбилей, получат поздравление от президента.

По данным областного управления Пенсионного фонда, лидерами по числу долгожителей марта являются города Владимир (31 человек), Муром (28 человек), Ковров (22 человека), Вязники (14 человек) и Александров (13 человек).

Среди старейших именинниц первого весеннего месяца три столетних жительницы городов Владимир, Муром и Меленки. 33 пенсионера отметят 95-ти летний юбилей и еще 139 ветеранов - 90-й день рождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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