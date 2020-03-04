По Владимиру поедет "троллейбус Победы"

4 Март 2020 2020-03-04T22:23:28+03:00

Он будет курсировать по маршруту №8

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5 марта во Владимире на городской троллейбусный маршрут № 8 выйдет машина, брендированная символикой в честь предстоящего Дня Победы.

Муниципальное предприятие «Владимирпассажиртранс» традиционно брендирует свою технику к большим государственным и городским праздникам. Минувшей зимой по городу ездил «новогодний троллейбус», в дни юбилея Владимирского драматического театра - «театральный троллейбус», а в канун дня рождения Александра Пушкина одна из муниципальных электрических машин стала «литературной».

ИСТОЧНИК KP.RU