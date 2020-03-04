У комбината "Тепличный" поменялся директор

4 Март 2020 2020-03-04T17:35:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимирское предприятие "Комбинат "Тепличный" поменяло директора. Прежний руководитель Михаил Веретенников, при котором предприятие готовили к акционированию и продаже, покинул пост и возглавил крупный тепличный комплекс в другом регионе.

На его место пришел человек, который уже работал в "Тепличном" - Сергей Дьяков в 2006 – 2008 и 2010 – 2013 годах был здесь первым заместителем директора по техническим вопросам. Затем, после прихода к власти в регионе Светланы Орловой, он уволился и возглавлял тепличные хозяйства «Ярославский», «ПромПарк» в Орловской области и «Белореческий» в Краснодарском крае. Общий опыт работы Дьякова в пищевой промышленности - более 20 лет.

Комбинат "Тепличный" был создан во Владимире в 1973 году. В данный момент общая площадь теплиц составляет 21 гектар, там работает более 500 человек. Некоторое время комбинат возглавлял Виктор Шляхов, затем осужденный за экономические преступления, при нем "Тепличный" чуть не обанкротился. Сейчас предприятие, как утверждают в областной администрации, вышло на прибыльность. Несмотря на это, активно обсуждается вопрос его превращения из государственного предприятия в акционерное общество с дальнейшей продажей.

ИСТОЧНИК KP.RU