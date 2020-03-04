В Ярославле владимирцам присвоили звание лучших блинопеков

4 Март 2020 2020-03-04T17:35:38+03:00

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Творческая делегация Владимира съездила в Ярославль на I открытый межрегиональный фестиваль-конкурс «Масленичные игрища, или Шутейная олимпиада». И вернулась с победой.

Свои команды в Ярославль направили 6 городов «Золотого кольца России». Команда «33 царство» под флагами Владимира была признана одной из самых успешных. Представляя родной город, владимирцы показали на фестивале шуточный спектакль с интерактивными играми, сыграли в хоккей на льду в валенках, лихо преодолели масленичный квест и сделали масленичную куклу ростом под 2 метра.

На гастрономическом конкурсе владимирцы представили блины с вареньем из владимирской вишни. Жюри признало владимирские вишневые блины самыми вкусными, отметило оригинальную фирменную подачу главного масленичного блюда и присудило нашей команде звание «Лучших блинопёков» Олимпиады.

ИСТОЧНИК KP.RU