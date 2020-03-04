2020-03-04T16:51:28+03:00
Происшествия

В Меленках задержали мужчину, который выращивал дома коноплю

Он также признался в закладке марихуаны
Валерия ПРОНИНА
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Полицейскими задержан 38-летний местный житель, у которого в ходе обыска нашли марихуану массой почти 56 граммов, а также листья конопли.

По данным УМВД по Владимирской области, мужчина выращивал коноплю дома, высушивал и употреблял. Кроме того, задержанный признался в закладке 7 граммов марихуаны в декабре прошлого года. Также полицейские установили, что друг 38-летнего мужчины также выращивает растения: в его доме нашли пять кустов конопли, а также части растений массой 300 граммов.

Первого мужчину арестовали, второй пока находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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