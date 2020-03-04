В Ковровских троллейбусах ввели бесконтактную систему оплаты проезда
4 марта в Коврове запустили систему бесконтактную систему оплаты проезда в троллейбусах. Это совместный проект ПАО «Сбербанк» и местного «УТТ» города Коврова.
Валидаторы, как и во Владимире будут находится в руках у кондукторов. Оплатить проезд можно будет как пластиковой картой, так и при помощи Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay.
«При внедрении автоматизированной системы оплаты все платежи, сделанные пассажирами, попадают в электронные реестр, доступный органам контроля и управления. Соответственно, внедрение подобных решений позволяет повысить контроль за льготными перевозками и сбором выручки, в том числе - при оплате наличными средствами», - сообщил генеральный директор ООО «УТТ г. Коврова» Вячеслав Александрович Веремеев.
ИСТОЧНИК KP.RU