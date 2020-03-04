В Ковровских троллейбусах ввели бесконтактную систему оплаты проезда

4 Март 2020 2020-03-04T16:33:07+03:00

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4 марта в Коврове запустили систему бесконтактную систему оплаты проезда в троллейбусах. Это совместный проект ПАО «Сбербанк» и местного «УТТ» города Коврова.

Валидаторы, как и во Владимире будут находится в руках у кондукторов. Оплатить проезд можно будет как пластиковой картой, так и при помощи Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay.

«При внедрении автоматизированной системы оплаты все платежи, сделанные пассажирами, попадают в электронные реестр, доступный органам контроля и управления. Соответственно, внедрение подобных решений позволяет повысить контроль за льготными перевозками и сбором выручки, в том числе - при оплате наличными средствами», - сообщил генеральный директор ООО «УТТ г. Коврова» Вячеслав Александрович Веремеев.

ИСТОЧНИК KP.RU