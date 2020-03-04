Владимирский застройщик, нарушивший договор, заплатит более трехсот тысяч рублей

4 Март 2020 2020-03-04T16:29:06+03:00

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Владимирец стал участником долевого строительства, 30 мая 2017 года заключив договор с застройщиком города Владимира. По условиям договора, передача объекта долевого строительства – квартиру - истцу должны были передать в течение 90 дней с момента сдачи дома. Срок сдачи дома в эксплуатацию планировался во втором квартале 2018 года, но квартиру передали истцу только 2 декабря 2019прошлого года. Поскольку договор был нарушен, а дом сдан позднее, суд взыскал с застройщика неустойку за нарушение установленных сроков передачи объекта строительства – почти 250 тысяч рублей, компенсация морального вреда – пять тысяч рублей, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя – около 125 тысяч рублей. Кроме того, компании предстоит оплатить госпошлину.

ИСТОЧНИК KP.RU