Владимирцы вдвое чаще стали оплачивать покупки со счета мобильного

4 Март 2020 2020-03-04T16:07:10+03:00

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Жители Владимирской области с баланса мобильного предпочитают оплачивать сервисы знакомств, покупки в Google Play и штрафы. Также в топе: мобильные и денежные переводы, оплата онлайн-игр и благотворительные взносы. Такие данные предоставил Tele2.

Оператор продолжает активно развивать направление мобильной коммерции: в 2019 году добавил в сервис более 3000 интернет-магазинов, онлайн-игр и различных социальных сетей, в которых можно оплатить товары и услуги со счета телефона. Во Владимирской области объем платежей со счета телефона увеличился в 2 раза.

В целом по России самый большой средний чек зафиксирован в столичном регионе – 1 999 руб. в месяц. Следом расположился Ярославль: здесь пользователи в среднем оплачивают по 1326 руб. Третье место занял Норильск, где траты составляют 1137 руб. в месяц. Владимирцы ежемесячно в среднем совершают оплаты на сумму 150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU