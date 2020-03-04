Во Владимире за зиму залатали 1675 ям на дорогах

4 Март 2020 2020-03-04T15:52:06+03:00

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Специалисты муниципального «Центра управления городскими дорогами» подвели итоги первого этапа ямочного ремонта городских дорог с использованием литой асфальтобетонной смеси. Латать покрытие городских дорог не прекращали всю зиму и продолжают сейчас. 3 марта специалисты ЦУГД отремонтировали 55 повреждений на проезжей части городских дорог на улицах Луначарского, Менделеева, Сакко и Ванцетти, Садовой и Усти-на-Лабе. Общая площадь ремонта составила 60 квадратных метров. Как рассказали в городской администрации, повреждения находили в ходе постоянного мониторинга, а затем дефекты заделываются с помощью литой асфальтобетонной смеси, которая отличается повышенной прочностью и не сойдет весной. Ее можно применять при температуре воздуха до минус 10 градусов Цельсия, даже небольшом снегопаде и дожде как на сухом, так и на влажном покрытии.

ИСТОЧНИК KP.RU