Администрация Владимирской области не будет резервировать землю под лесопарк «Дружба»

4 Март 2020 2020-03-04T14:35:17+03:00

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Администрация Владимирской области не станет резервировать земли у парка «Дружбы». Письмо об этом опубликовал известный владимирский общественник Иван Ростовцев — организатор инициативной группы, борющейся против застройки территории лугопарка.

Департамент лесного хозяйства Владимирской области сообщает, что резервирование земли в дальнейшем предполагает выкуп участков у владельцев. При этом в бюджете Владимирской области средств на это не заложено. Также ведомство сообщает, что реогранизация лугопарка возможна без изъятия земли у собственника. На данный момент департамент лесного хозяйства ведет переговоры об этом с мэрией города Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU