Администрация Владимирской области не будет резервировать землю под лесопарк «Дружба»
Администрация Владимирской области не станет резервировать земли у парка «Дружбы». Письмо об этом опубликовал известный владимирский общественник Иван Ростовцев — организатор инициативной группы, борющейся против застройки территории лугопарка.
Департамент лесного хозяйства Владимирской области сообщает, что резервирование земли в дальнейшем предполагает выкуп участков у владельцев. При этом в бюджете Владимирской области средств на это не заложено. Также ведомство сообщает, что реогранизация лугопарка возможна без изъятия земли у собственника. На данный момент департамент лесного хозяйства ведет переговоры об этом с мэрией города Владимира.
ИСТОЧНИК KP.RU