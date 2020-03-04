В Киржаче осужден свидетель, пытавшийся подкупить полицейского

4 Март 2020 2020-03-04T14:31:02+03:00

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Двадцативосьмилетнего уроженца города Копейска Челябинской области в конце октября задержали как одного из очевидцев грабежа. Но общаться с полицией он не желал и в райотделе полиции попытался откупиться, предложив оперативнику двадцать тысяч рублей за возможность уйти без проведения документирования деятельности по раскрытию преступления и получения от него объяснений. Мужчина положил под блокнот, лежащий на столе полицейского, но взятку он не принял и сообщил об этом руководству. Молодой человек признал себя виновным, а суд назначил ему наказание – год условно с испытательным сроком два с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU