Жительница Судогды, случайно подстрелившая дочь, отделалась штрафом

4 Март 2020 2020-03-04T14:23:35+03:00

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Трагедия произошла вечером 9 мая прошлого года, когда жительница Судогды на берегу пруда, расположенного на общем придомовом участке в Судогодском районе, стреляла из пневматической винтовки. А рядом с ней играли маленькие дети. Заряжая ружье, она случайно направила ствол оружия в сторону стоящей перед ней маленькой дочки. В это время случайно прогремел выстрел, и пуля попала девочке в живот. В результате малышка получила проникающее ранение брюшной полости, тонкой кишки, причинившие тяжкий вред ее здоровью. После случившегося женщина, видимо, надеясь на чудо, оставила раненого ребенка дома и в этот день не обратилась к врачам за помощью. В больницу девочку привезли только на следующее утро, где ей сделали операцию. Маме пострадавшей девочки предъявили обвинение сразу по двум статьям: причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и заведомое оставление без помощи своего малолетнего ребенка, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии. Судогодский районный суд признал ее виновной и, соглашаясь с гособвинителем, назначил штраф – тридцать тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU