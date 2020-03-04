Три владимирца написали общегородской диктант на "хорошо" и "отлично"

4 Март 2020 2020-03-04T12:26:32+03:00

Всего диктант написало 57 человек

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В написании ХX общегородской диктанта участвовало всего 57 человек, из них 16 человек писали текст онлайн.

Диктант оценивался по 10-балльной системе. Три участника показали лучший результат — 10 и 9 баллов. Десять человек получили хорошую оценку — 8 баллов. Тринадцать человек набрали 7 баллов.

Двое не справились с текстом диктанта, допустив в совокупности от 28 до 31 ошибки.

ИСТОЧНИК KP.RU