2020-03-04T12:26:32+03:00
Общество

Три владимирца написали общегородской диктант на "хорошо" и "отлично"

Всего диктант написало 57 человек
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В написании ХX общегородской диктанта участвовало всего 57 человек, из них 16 человек писали текст онлайн.

Диктант оценивался по 10-балльной системе. Три участника показали лучший результат — 10 и 9 баллов. Десять человек получили хорошую оценку — 8 баллов. Тринадцать человек набрали 7 баллов.

Двое не справились с текстом диктанта, допустив в совокупности от 28 до 31 ошибки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наблюдательный совет ВТБ принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 7,5%
Три владимирца написали общегородской диктант на "хорошо" и "отлично"
«Fenomenale! К 100-летию Тонино Гуэрры»
Как провести оценку качества товара с помощью сервиса RankQuality.com
Владимирец готовил дома запрещенные вещества
Владимирцу через суд запретили держать пчел в деревне
Самыми популярными детскими именами в начале года стали Матвей и Алиса
Глава Карабаново ответил за землю, залитую фекалиями
В 2019 году специалисты владимирского онкодиспансера выполнили 1085 операций без удаления пораженного органа
17 жителей Владимирской области уже подали заявление о получении материнского капитала за первого ребенка
Директор департамента ЖКХ Владимирской области Илья Потапов уволился со своего поста
Врио вице-губернатора Владимирской области Александр Байер решил уйти в отставку
За несанкционированную свалку в Судогодском районе компания заплатит тринадцать миллионов
Ковровской управляющей компании грозит крупный штраф
Завтра во всех владимирских библиотеках пройдет "День чтения вслух"
Житель Юрьев-Польского района насушил коробку конопли
Ковровчанка украла деньги с помощью чужого телефона
На бесплатное питание младших школьников во Владимирской области направят 300 миллионов рублей
Губернатор Владимирской области ликвидировал представительство региона в Москве
В Коврове пропала 14-летняя девочка
Ушел из жизни уроженец Коврова, генерал армии Владимир Шуралев