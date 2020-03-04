2020-03-04T12:24:49+03:00
Общество

«Fenomenale! К 100-летию Тонино Гуэрры»

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Тонино Гуэрра – сценарист, писатель, художник, скульптор, дизайнер, общественный деятель… В Италии его называют «Человеком Эпохи Возрождения».

6 марта музей-заповедник открывает выставку, посвящённую 100-летию Маэстро. Тонино Гуэрру и Владимиро-Суздальский музей-заповедник связывали долгие годы искренней дружбы.

Он был настоящим итальянцем и очень любил Россию. В историю мировой культуры Тонино Гуэрра вошел, прежде всего, как сценарист, работавший с выдающимися режиссерами Джузеппе Де Сантисом, Федерико Феллини, Микеланджело Антониони и Андреем Тарковским.

На выставке будет представлено более 60 произведений Тонино Гуэрры из коллекции музея-заповедника: графика, живопись, керамика, панно (ткани), книги, фотографии. Интересно, что большая часть вещей была в 2002 г. передана музею в дар самим автором.

Впервые посетителям покажут мемориальный комплекс предметов из дома Тонино Гуэрры, который в 2020 году будет передан в дар музею.

ИСТОЧНИК KP.RU

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