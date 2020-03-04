Как провести оценку качества товара с помощью сервиса RankQuality.com

4 Март 2020 2020-03-04T12:21:45+03:00

RankQuality – сервис для тех, кто не хочет переплачивать, но при этом не готов идти на компромисс

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Что такое RankQuality.com и как он работает

RankQuality.com – это новейший российский сервис оценки качества товара. Главное его достоинство заключается в том, что рейтинг для гаджетов, продуктов и услуг выставляют не люди, а беспристрастные математические алгоритмы.

Для ранжирования сервис использует математические алгоритмы, которые определяют «индекс удовлетворённости». Работает это просто. Выделяются функции, имеющие ключевое и важнейшее значение для пользовательского опыта. Например, в смартфонах это разрешение камеры, ёмкость аккумулятора, объём оперативной памяти, тип и качество дисплея. Они вносят в рейтинг больший вклад, чем те, значение которых не столь важно (вроде наличия ЦАП или поддержки FM-радио).

В итоге получается объективный рейтинг, к которому не прикладывались предвзятые человеческие руки.