Как провести оценку качества товара с помощью сервиса RankQuality.com
Что такое RankQuality.com и как он работает
RankQuality.com – это новейший российский сервис оценки качества товара. Главное его достоинство заключается в том, что рейтинг для гаджетов, продуктов и услуг выставляют не люди, а беспристрастные математические алгоритмы.
Для ранжирования сервис использует математические алгоритмы, которые определяют «индекс удовлетворённости». Работает это просто. Выделяются функции, имеющие ключевое и важнейшее значение для пользовательского опыта. Например, в смартфонах это разрешение камеры, ёмкость аккумулятора, объём оперативной памяти, тип и качество дисплея. Они вносят в рейтинг больший вклад, чем те, значение которых не столь важно (вроде наличия ЦАП или поддержки FM-радио).
В итоге получается объективный рейтинг, к которому не прикладывались предвзятые человеческие руки.