Владимирец готовил дома запрещенные вещества

4 Март 2020 2020-03-04T11:43:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Тридцатишестилетний житель Владимирской области попался на хранении дома прекурсов наркотиков – веществ, участвующих в реакции и позволяющих получить запрещенные вещества. Преступления обнаружило УФСБ России по Владимирской области вместе с УНК УМВД России по Владимирской области в ходе оперативных мероприятий. По версии следствия, мужчина производил их у себя дома, у него изъято более четырех граммов прекурса, который он хранил в канистре в гараже. В отношении него возбуждено уголовное дело, за незаконное хранение прекурсов наркотических средств, совершенное в особо крупном размере, ему грозит реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU