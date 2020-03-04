Владимирцу через суд запретили держать пчел в деревне

4 Март 2020 2020-03-04T11:09:46+03:00

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Сразу четыре собственника земельных участков, у которых дачи в деревне Андрейцево Владимирской области, обратились в суд с иском к своему соседу. Как оказалось, мужчина решил разводить пчел и в прошлом году на своем участке в деревне расставил ульи. Получилась целая пасека – четырнадцать ульев. Увы, земли соседей располагались совсем рядом с ульями и жить и отдыхать по соседству оказалось нереально: пчелы летали повсюду и жалили родителей и детей, едва они выходили на улицу. В преддверии следующего летнего сезона владимирцы обратились во Фрунзенский районный суд, попросив обязать владельца пасеки вывезти улья с участка. Выносить решение в суде не пришлось: в судебном заседании сторонам удалось договориться и заключить мирное соглашение. Ответчик пообещал вывести улья до 20 апреля. Куда он их поставит в соглашении не оговаривалось.

ИСТОЧНИК KP.RU