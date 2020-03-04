2020-03-04T11:07:19+03:00
Общество

Самыми популярными детскими именами в начале года стали Матвей и Алиса

Также не сдают позиции имена Максим, Александра, Виктория И софия
Виктория СУХОВА
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В январе в областном центре на свет появились 150 мальчиков и 157 девочек. На пике популярности среди женских имен: Алиса, Александра, Виктория и София. Такими именами дочерей назвали шесть человек. Среди редких имен: Аглая, Агата, Антонина, Аревик, Аниса, Диана, Джамиля, Жасмин, Изабелла, Зарина, Юлианна, Стефания, Самира, Лада, Лия и другие. Этими именами называли по одному человеку.

Что касается мужских имен, то самые распространенные: Матвей и Максим (10), Дмитрий (8), Артем (6). Самыми редкими стали: Адем, Адам, Василий, Глеб, Давид, Данис, Юрий, Эмил, Леван, Леонард, Маркус, Николай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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