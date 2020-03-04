Самыми популярными детскими именами в начале года стали Матвей и Алиса
В январе в областном центре на свет появились 150 мальчиков и 157 девочек. На пике популярности среди женских имен: Алиса, Александра, Виктория и София. Такими именами дочерей назвали шесть человек. Среди редких имен: Аглая, Агата, Антонина, Аревик, Аниса, Диана, Джамиля, Жасмин, Изабелла, Зарина, Юлианна, Стефания, Самира, Лада, Лия и другие. Этими именами называли по одному человеку.
Что касается мужских имен, то самые распространенные: Матвей и Максим (10), Дмитрий (8), Артем (6). Самыми редкими стали: Адем, Адам, Василий, Глеб, Давид, Данис, Юрий, Эмил, Леван, Леонард, Маркус, Николай.
ИСТОЧНИК KP.RU