2020-03-04T10:41:32+03:00
Происшествия

Глава Карабаново ответил за землю, залитую фекалиями

Администрация отчиталась, что разлив канализации устранен, но ничего не сделала
Вероника ПАНИНА
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В Карабаново привлечен к ответственности глава местной администрации за то, что вовремя не принял мер по заявлению жителей. В ноябре 2019 года житель Карабаново пожаловался, что в районе улицы Чулкова из канализации фекалии растекаются прямо по земельному участку. Хотя жалоба, как было потом установлено, соответствовала истине, в администрации не приняли никаких мер для устранения коммунальной проблемы. Более того, заявившему гражданину сообщили, что последствия разлива канализации устранены, но реально отдел благоустройства даже не пытался ничего сделать. Тогда гражданин обратился в прокуратуру.

По представлению прокуратуры Карабаново заместитель главы администрации привлечен к дисциплинарной ответственности, а в отношении главы администрации возбуждено дело об административном правонарушении (нарушение порядка рассмотрения обращения граждан). В итоге он оштрафован на 5 тысяч рублей.

Интересно, что загрязнение участка земли стоками из канализации до сих пор не устранено, работы контролирует прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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