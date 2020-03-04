2020-03-04T10:43:28+03:00
Общество

В 2019 году специалисты владимирского онкодиспансера выполнили 1085 операций без удаления пораженного органа

Все операционные отделения оснащены эндоскопическим оборудованием
Виктория СУХОВА
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Принцип такого лечения – в удалении опухоли с сохранением органа и прилегающих тканей, где возникло злокачественное новообразование.

Как сообщил заведующий общехирургическим отделением онкодиспансера Григорий Лазарев, в настоящее время все операционные отделения оснащены эндоскопическим оборудованием. С его помощью специалисты проводят эффективные органосохраняющие операции.

В частности, проводятся органосохраняющие операции при раке молочной железы и операции с одномоментной реконструкцией молочной железы собственными тканями, в том числе с использованием имплантатов. Кроме того, всё чаще выполняются онкопластические резекции молочной железы – операции, в ходе которых одновременно удаляется пораженная ткань и проводится реконструкция железы для воссоздания ее формы.

Напомним, что во Владимирской области продолжается реализация региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». До конца 2024 года на развитие онкологической службы будет направлено более 1,5 млрд рублей. В минувшем году владимирский онкодиспансер получил высокотехнологичное оборудование на сумму около 300 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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