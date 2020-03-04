17 жителей Владимирской области уже подали заявление о получении материнского капитала за первого ребенка

4 Март 2020 2020-03-04T09:42:02+03:00

Из низ пять заявлений было подано во Владимире

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С 3 марта Областное управление пенсионного фонда начало принимать заявление на получение материнского капитала за первенца.

Напомним, что семьи, в которых первый ребенок родился или был усыновлен рожден, начиная с 1 января этого года, имеют право на получение материнского капитала в размере 466 617 рублей.

Также для семей, в которых в этом году появился второй ребенок, материнский капитал увеличивается на 150 тысяч рублей и составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за 3-го, 4-го и любого следующего ребенка, если раньше семья его не получала.

Материнский капитал продлили до конца 2026 года.

За первый день приема заявлений в регионе было принято 17 заявлений за первенца, из них 5 заявлений – во Владимире.

ИСТОЧНИК KP.RU