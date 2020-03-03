Врио вице-губернатора Владимирской области Александр Байер решил уйти в отставку
Ранее его кандидатуру не согласовало Заксобрание
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2 марта врио вице-губернатора по ЖКХ Владимирской области Александр Байер написал заявление об уходе со своего поста.
Отметим, ранее кандидатуру Александра Байера отказались согласовать депутаты Законодательного Собрания Владимирской области. Ранее заявление «по собственному желанию» написал врио вице-губератора Максим Брусенцов.
Александр Байер был назначен врио вице-губернатора по ЖКХ Владимирской области 14 ноября 2018 года. Ранее он работал в Нижегородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU