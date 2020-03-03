За несанкционированную свалку в Судогодском районе компания заплатит тринадцать миллионов
Нарушения прокуратурой Судогодского района вместе со специалистами управления Россельхознадзора по Владимирской области обнаружила около поселка Тюрмеровка. Как оказалось на земле сельскохозяйственного значения пятьсот квадратных метров заросли сорняками, кустами и борщевиком, а на четырнадцати квадратных метрах раскинулась свалка, где были не только бытовые отходы, но и крупногабаритный мусор. По оценке специалистов, ущерб природе составил тринадцать миллионов рублей. Использовать сейчас участок для посева было нельзя – требовалось сначала очистить его. Прокуратур обратился в суд .который согласился с доводами и обязал Саратовскую компанию, которой принадлежит участок, компенсировать ущерб в полном объеме и провести рекультивацию земель.
ИСТОЧНИК KP.RU