2020-03-03T19:40:15+03:00
Общество

За несанкционированную свалку в Судогодском районе компания заплатит тринадцать миллионов

Также ей предстоит провести рекультивацию земли
Ирина Мальцева
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Нарушения прокуратурой Судогодского района вместе со специалистами управления Россельхознадзора по Владимирской области обнаружила около поселка Тюрмеровка. Как оказалось на земле сельскохозяйственного значения пятьсот квадратных метров заросли сорняками, кустами и борщевиком, а на четырнадцати квадратных метрах раскинулась свалка, где были не только бытовые отходы, но и крупногабаритный мусор. По оценке специалистов, ущерб природе составил тринадцать миллионов рублей. Использовать сейчас участок для посева было нельзя – требовалось сначала очистить его. Прокуратур обратился в суд .который согласился с доводами и обязал Саратовскую компанию, которой принадлежит участок, компенсировать ущерб в полном объеме и провести рекультивацию земель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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За несанкционированную свалку в Судогодском районе компания заплатит тринадцать миллионов
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