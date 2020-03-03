Ковровской управляющей компании грозит крупный штраф

3 Март 2020 2020-03-03T19:31:32+03:00

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Ковровская городская прокуратура обнаружила и пресекла грубые нарушения управляющей компанией требований лицензионного законодательства. Проверку УК «Домовой» прокуратура провела после нескольких жалоб жильцов. Как оказалось, с ноября прошлого года директор компании работал при отсутствии квалификационного аттестата. Кроме того, в УК не было нормально организовано аварийно-диспетчерское обслуживание, поэтому жители многоквартирных домов получали некачественные услуги по управлению и содержанию общедомового имущества. В отношении УК возбуждено дело об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Если ее вину признают, компании грозит штраф от 250 до 300 тысяч рублей. Кроме того, УК предстоит исправить все нарушения – за этим следит городская прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU