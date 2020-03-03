Ковровчанка украла деньги с помощью чужого телефона

3 Март 2020 2020-03-03T17:05:53+03:00

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В конце октября прошлого года жительница Коврова, мама маленьких детей, проходила мимо ТЦ «Карина» на улица Туманова и заметила валявшийся неподалеку телефон с симкой и тремя флеш-картами, который забрала себе. Потом горожанка обнаружила, что на телефоне установлено мобильное банковское приложение, с помощью которого сумела снять с чужого счета перевести с чужого счета на свой две тысячи рублей, а когда преступление раскрыли, признала вину полностью и вернула деньги пострадавшей. Ковровский городской суд признал ее виновной в краже и дал год условно с испытательным сроком в один год. Если за это время ковровчанка нарушит закон, то срок может стать реальным.

ИСТОЧНИК KP.RU