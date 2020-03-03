2020-03-03T17:04:41+03:00
Общество

На бесплатное питание младших школьников во Владимирской области направят 300 миллионов рублей

Часть денег придет из федерального бюджета, часть — из областного
Сергей МОРКОВКИН
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В 2020 году Владимирская область получит из федерального бюджета 227 миллионов рублей на бесплатное питание школьников. Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что это 74,17% он необходимой суммы. Еще 79 миллионов рублей на питание школьникам добавят из регионального бюджета. Один обед для школьница по подсчетам администрации Владимирской области составит 58,77 рубля.

В 2021 году область получит на обеспечение питания школьников 571,5 миллиона рублей, а обед будет стоить 62,47 рублей. Из бюджета области на питание школьников будет выделено 199 миллионов рублей. В 2022 году ожидается поступление из федерального бюджета 571,5 миллиона рублей. Бюджет региона предоставит свыше 212,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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