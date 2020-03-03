Губернатор Владимирской области ликвидировал представительство региона в Москве

3 Март 2020 2020-03-03T16:49:11+03:00

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3 марта губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ «О ликвидации представительства администрации Владимирской области при правительстве РФ». Пресс-служба администрации Владимирской области со ссылкой на заместителя губернатора Аркадия Боцан-Харченко, сейчас представительство области в Москве «имеет статут регионального министерства», что не соответствует федеральным требованиям, предъявляемым к ведомствам этого уровня. В структуре представительства нет правовой, кадровой и финансовой службы, на что неоднократно поступали замечания из аппарата правительства РФ.

Было принято решение «преобразовать» представительство в самостоятельное структурное подразделение аппарата областной администрации, ликвидировав его как отдельное юридическое лицо.

«Предстоящие изменения носят формальный характер и не повлияют на устоявшиеся отношения между администрацией Владимирской области и её представительством при Правительстве России», – подчеркнул Аркадий Боцан-Харченко.

ИСТОЧНИК KP.RU