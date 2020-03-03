В Коврове пропала 14-летняя девочка

3 Март 2020 2020-03-03T15:55:32+03:00

1 марта она ушла из дома и не вернулась

Изменить размер текста: A A

Отряд "Лиза Алерт" приступил к поискам 14-летней Марии Бубновой из Коврова. 1 марта она ушла из дома и не вернулась. Может находиться во Владимире.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы чёрные, глаза серо-голубые.

Была одета в серую куртку, замшевые ботинки на каблуке, серо-белый шарф. С собой была чёрная кожаная сумка.

Особые приметы: татуировка на правой руке между большим и указательным пальцами.

К слову, девочку ищут уже не в первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU