В Коврове пропала 14-летняя девочка
1 марта она ушла из дома и не вернулась
фото из группы ВКонтакте отряда Лиза Алерт
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Отряд "Лиза Алерт" приступил к поискам 14-летней Марии Бубновой из Коврова. 1 марта она ушла из дома и не вернулась. Может находиться во Владимире.
Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы чёрные, глаза серо-голубые.
Была одета в серую куртку, замшевые ботинки на каблуке, серо-белый шарф. С собой была чёрная кожаная сумка.
Особые приметы: татуировка на правой руке между большим и указательным пальцами.
К слову, девочку ищут уже не в первый раз.
ИСТОЧНИК KP.RU