Ушел из жизни уроженец Коврова, генерал армии Владимир Шуралев

3 Март 2020 2020-03-03T15:33:16+03:00

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2 марта ушёл из жизни Владимир Михайлович Шуралёв – талантливый военачальник, генерал армии, заместитель министра обороны СССР в 1990–1991 годах.

Владимир Михайлович родился в Коврове, окончил Ковровский техникум железнодорожного транспорта. Свой жизненный путь он связал с Вооружёнными Силами, много лет отдав военной службе: был командиром, начальником штаба, служил в Группе советских войск в Германии, в военных округах на территории Советского Союза. Владимир Шуралёв был заместителем Министра обороны СССР, в апреле 1992 года вышел в запас. В последние годы жизни он работал ведущим аналитиком Управления генеральных инспекторов Минобороны, а также консультантом в Генеральном штабе ВС России.

Живя и работая в Москве, он не терял связи с родной землёй, поддерживал контакты с ковровскими общественниками – руководителями проекта «Мы в ответе за нашу Победу, мы в ответе за нашу страну».

Владимир Шуралёв будет похоронен на военном мемориальном кладбище в Мытищах, где похоронена его жена.

ИСТОЧНИК KP.RU