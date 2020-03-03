Жители Владимирской области смогут услышать этномузыку

3 Март 2020 2020-03-03T14:17:30+03:00

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Ирина Пыжьянова играет на гуслях, колёсной лире и кельтской арфе. Стиль, в котором творит исполнительница, она сама определяет как этно-фьюжн.

Ирина известна как сольная певица и как солистка этнического коллектива «Вороново Крыло», фольклорного ансамбля «ТриголОс», международного экспериментального электронного проекта «KOSMONAVTY». Она участница всероссийских и международных фестивалей этнической музыки, лауреат всероссийского фестиваля-конкурса «МУЗЫКА ЗЕМЛИ – 2016» в номинации «За вклад в развитие народного творчества». В прошлом году Ирина стала победителем престижной музыкальной премии Russian World Music Awards в номинации «Лучший аутентичный проект».

В программе концерта: народные песни Пермской, Архангельской, Смоленской, Тверской, Новосибирской и других областей в сопровождении гуслей и кельтской арфы, a`capella.

Выступление пройдет: 6 марта в 18.00 в Музее хрусталя Гусь-Хрустальном (150-200 руб.), 7 марта в 18.00 Крестовой палате суздальского кремля (200-250 руб.) и 8 марта в 15.00 в "Палатах" (250-300 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU